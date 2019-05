Berlusconi: "A Salvini consiglio di stare più al Viminale"

"A Salvini suggerirei di stare di più al ministero dell'Interno". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi secondo il quale il vicepremier leghista è ormai stufo dell'alleanza coi 5s: "Questo governo cadrà per i fatti: l'Italia andrà in bancarotta, saranno costretti a mettere tasse che i cittadini non vorranno, la disoccupazione continuerà ad aumentare. Spero che questa alleanza finirà nel nulla".