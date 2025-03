Bergamo, morto l'ex ministro Filippo Maria Pandolfi: aveva 97 anni

Lutto nel mondo della politica: è morto a Bergamo all'età di 97 anni Filippo Maria Pandolfi, più volte ministro e poi europarlamentare. Dal 1974 al 1988 ha ricoperto quasi senza interruzioni incarichi di governo. Fa il suo esordio come sottosegretario alle Finanze nell'esecutivo Moro-La Malfa. Sarà poi ministro delle Finanze nel luglio 1976, mentre nel marzo 1978 passa al Tesoro. Nel 1980 diventa il titolare dell'Industria e dal 1983 al 1988 dell'Agricoltura. Nel 1988 viene nominato membro della Commissione europea con la competenza per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico e rimane in carica fino al 1992.