Bergamo, Gori: "Vincere subito è una grande soddisfazione per tutti"

"Sentivo una buona aria in giro, sarebbe stato non dico più facile vincere al ballottaggio, ma i favori del pronostico sarebbero stati dalla nostra parte. Vincere subito sono 15 giorni di vita guadagnati e una grande soddisfazione per tutti". Lo ha detto Giorgio Gori, appena rieletto sindaco di Bergamo. "Sono molto felice di come la città ha risposto e ha espresso un voto di fiducia nei confronti di tutti quelli che hanno lavorato in questi 5 anni".