Beppe Grillo: "Schlein? Benissimo, nostre idee avanti con altri nomi"

"Elly Schlein? Va benissimo".

Ne è convinto Beppe Grillo, che risponde così a chi gli chiede un parere sulla nuova segretaria del Pd. "Dovranno dire tutte le nostre idee per andare avanti, tutte le nostre idee devono andare avanti con altri nomi, fanno così", ha proseguito il fondatore del Movimento 5 Stelle, a margine del suo spettacolo in un teatro a Milano. Grillo inoltre, rispondendo alla domanda di uno dei suoi supporter se non considerasse Giuseppe Conte troppo democristiano, ha replicato: "Eh lo so, dovete dargli un po' di tempo. Ma sta migliorando, non era così all'inizio".