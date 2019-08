Beppe Grillo: "Mi elevo a salvare l'Italia dai nuovi barbari"

"Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari. Non si può lasciare il Paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito - aggiunge il fondatore del Movimento 5 stelle -. Altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigioverde dell'establishment, che lo sta avvolgendo".