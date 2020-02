Benevento, Mastella si è dimesso dalla carica di sindaco

Clemente Mastella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco di Benevento. La lettera di dimissioni è stata acquisita al protocollo di Palazzo Mosti , sede del Comune. Le motivazioni della decisione dell'ex ministro non sono state ancora rese note. Benevento è l'unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra .

A dicembre Mastella aveva accusato un malore, finendo in terapia intensiva per difficoltà respiratorie. L'ormai ex primo cittadino resterà tuttavia in carica fino al 22 febbraio, in base al comma 3 dell'articolo 53 del Testo Unico.

L'ex ministro lo aveva promesso e ha mantenuto fede alla sua decisione all'indomani della visita a Benevento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così in mattinata ha affidato a un funzionario la sua lettera di dimissioni protocollate a Palazzo Mosti.

Il post di Mastella su Facebook Qualche giorno fa, sulla sua pagina Facebook, Mastella aveva scritto: "Vedo nella mia maggioranza quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia nella mia persona, cose che non mi convincono. Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere qualche problema alla citta'. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio. Dopo la visita del presidente Mattarella, che su mio invito e dell'Università verrà a Benevento prenderò le mie decisioni".