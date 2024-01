Beneficenza, ok Cdm al ddl sulla trasparenza: multe fino a 50mila euro

Urso: "Ddl su beneficenza assicura informazione non ingannevole"

Il provvedimento riguardante la beneficenza varato in Cdm "risponde ai principi della trasparenza e assicura una informazione chiara e non ingannevole" quando i prodotti vengono pubblicizzati e venduti con fini solidaristici. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso al termine del Cdm.