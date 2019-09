Bellanova attaccata sui social, Conte esprime solidarietà a ministro

Giuseppe Conte, in serata, ha espresso la sua solidarietà a Teresa Bellanova per gli attacchi subiti sui social network. In precedenza molti colleghi del mondo politico avevano espresso vicinanza al neo ministro, attaccata per il suo look al giuramento del governo e per il titolo di studio. Lei, nel frattempo, ha rilanciato con un tweet in cui ha pubblicato uno scatto con un abito giallo a pois.