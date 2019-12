Banche, Lannutti: "Faccio un passo indietro per eliminare qualsiasi alibi"

"L'unica ragione che mi ha spinto a fare un passo indietro rispetto alla candidatura a presidente della commissione Banche è stata quella di non fornire più alcun alibi". Lo ha scritto su Facebook il senatore M5s, Elio Lannutti, precisando che "la mia decisione non dipende in alcuna misura dalla posizione lavorativa di mio figlio e, men che mai, da un inesistente conflitto di interesse". "La commissione deve assolutamente partire", ha aggiunto.