Banca Popolare di Bari, Renzi: "Voteremo il decreto"

Italia Viva non si opporrà al decreto approvato dal governo per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. "Sì, ahimè, voteremo il decreto, è evidente", ha detto Matteo Renzi. Secondo l'ex segretario del Pd, "quando c'è un problema in una banca si interviene e si salvano i risparmiatori. Era così nel 2015 e lo è anche anche oggi". Ma "se quel decreto lo avessimo fatto quattro anni fa sarebbe successo di tutto in Parlamento", ha aggiunto.