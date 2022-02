Balneari, dal Cdm via libera all'unanimità alla riforma delle concessioni

Nel nuovo regime, che partirà da gennaio 2024 , uno dei requisiti sarà quello di garantire a tutti l'accesso al mare . Tra le regole per le gare andrà quindi prevista "la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito". Le concessioni già in regola saranno valide anche oltre la proroga al 2023.

Via libera anche a un disegno di legge che prevede una delega al governo per l'adozione, entro sei mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare la disciplina sulle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative. Gli obiettivi della delega, si spiega da Palazzo Chigi, sono quelli di assicurare un utilizzo più sostenibile del demanio marittimo; favorirne la pubblica fruizione; promuovere un maggiore concorrenza sulle concessioni balneari.

Assobalneari: "Ci danno in pasto all'Europa - "Con questo atteggiamento non è l'Europa che ci dice di fare qualcosa, ma e' il governo italiano che ci sta mandando in pasto all'Europa e sta aprendo le porte agli investitori stranieri". E' il commento di Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia aderente a Federturismo Confindustria. "Il governo ha fatto delle proposte emendative senza averle condivise e ragionate con noi associazioni di categoria - ha aggiunto -, un modo di fare del tutto singolare tenuto nella segretezza e questo è già significativo di come vengano trattate le questioni in questo esecutivo. Siamo stati chiamati a partecipare a tre riunioni che sono state dei monologhi in cui abbiamo spiegato perché non si deve applicare la normativa in Italia ma risposte non ce ne sono state date.