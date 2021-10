Ballottaggio, Opinio: a Trieste avanti Dipiazza, a Torino Lo Russo

facebook

Al ballottaggio per le comunali di Trieste il candidato sindaco per il centrodestra Roberto Dipiazza è in lieve vantaggio sull'avversario Francesco Russo: secondo la prima proiezione di Opinio Italia Dipiazza è al 51,2% e Russo al 48,8%. A Torino in vantaggio il candidato centrosinistra Stefano Lo Russo, al 59,2%, contro Paolo Damilano (centrodestra) al 40,8%.