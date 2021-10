Ballottaggi, Viminale: ha votato il 43,94%, meno di un elettore su due

Ansa

Alla chiusura dei seggi è del 43,94% l'affluenza alle urne rilevata al ballottaggio in 63 Comuni chiamati al voto (non vengono considerati i numeri delle comunali in Friuli-Venezia Giulia). I dati sono stati diffusi dal Viminale, secondo cui al primo turno ai seggi c'è stata un'affluenza del 52,67%. Ha votato dunque molto meno della metà degli elettori, con un calo di circa 9 punti rispetto a due settimane fa.