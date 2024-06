Ballottaggi, Schlein: "La vittoria dimostra che i progressisti uniti battono le destre | Un sei a zero tennistico nei capoluoghi di Regione"

Schlein affronta il problema dell'astensionismo definendolo un "fenomeno preoccupante. Dobbiamo far aumentare la partecipazione al voto, io sento questa responsabilità ed è per questo che non mi fermerò e continuerò a girare per ascoltare le persone e convincerle dell'importanza della partecipazione democratica. Per questo voglio rilanciare il tesseramento, casa per casa strada per strada, venite a darci una mano per cambiare il Pd, per cambiare il Paese".