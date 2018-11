Bagnasco: "Avanzata euroscettici? Cavalcata sofferenza dei popoli"

"In questi dieci anni di crisi, che secondo me almeno in Italia non sono totalmente superati, il popolo ha sofferto moltissimo". Lo afferma il presidente della Cei, Angelo Bagnasco, secondo il quale l'avanzata dei movimenti euroscettici è dovuta alla loro capacità di "cavalcare queste situazioni". Secondo il cardinale, "sono le difficoltà e il disagio dei cittadini ad aver creato il terreno per la crescita dei movimenti sovranisti".