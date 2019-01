Baciamano a Salvini, Di Maio: "Succede anche a me, accuse ridicole"

"Questa cosa del baciamano è successa anche a me e non ne vado orgoglioso". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, commentando il baciamano ricevuto dal ministro dell'Interno Salvini in occasione di una visita ad Afragola, nel Napoletano. Tuttavia Di Maio sottolinea "come sempre in Italia la migliore campagna elettorale a persone come Salvini gliela fa la sua opposizione che si fossilizza su divise, su baciamano e tutto diventa enfatizzato".