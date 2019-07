Autostrade per l'Italia, Di Maio: silenzio Lega dà forza ai Benetton

"Il silenzio della Lega sulle concessioni, dispiace, fa sentire ancora più protetti i Benetton". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio aggiungendo: "A me il partito dei Benetton non fa paura, questa volta vincono i cittadini". Il capo politico del M5s poi attacca Matteo Salvini: "Mi dispiace che sulla revoca, ma anche sull'immunità penale dica che si perderanno posti di lavoro. Non è vero, ci si può fidare di me. Non possiamo farci ricattare".