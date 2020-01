Autostrade, Cancelleri (M5s): "Niente revoca? Potrebbe accadere"

Il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ammette la possibilità che Autostrade per l'Italia possa mantenere le concessioni. E sull'eventualità che non si arrivi alla revoca, l'esponente M5s afferma: "Per noi no, però può sempre accadere. Spingo per la revoca della concessioni, ma la convinzione in politica conta poco, dobbiamo batterci per dare ai cittadini una risposta seria".