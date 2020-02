Autostrade, Buffagni: no a proposta Atlantia per scongiurare revoca

Il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni boccia la proposta dell'a.d. di Atlantia, Carlo Bertazzo, per scongiurare la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. "Il governo - ha detto - lavora per garantire la sicurezza degli italiani, sempre. L'a.d. di Atlantia ogni volta che dice qualcosa fa danno a se stesso e all'azienda e credo che gli investitori internazionali e i piccoli investitori dovrebbero lamentarsi di ciò".