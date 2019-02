Autonomie Regioni, anche la Campania si accoda al Nord

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha chiesto al premier Giuseppe Conte di garantire "il principio di solidarietà" tra le Regioni. A far sentire la propria preoccupazione sono anche il mondo della scuola, e i Comuni, timorosi di un centralismo delle Regioni a loro danno. A questi mondi si è rivolta il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, parlando di "allarmismo infondato", mentre il presidente della Camera Roberto Fico ha fatto sapere che il Parlamento sarà coinvolto in pieno, in forme ancora da definire.



No a cittadini di serie A e di serie B - Stefani, che si è detta "determinata ad andare avanti" con l'autonomia regionale, ha detto anche che saranno assicurati "i livelli essenziali delle prestazioni e dei bisogni di tutti i territori". Insomma "non ci saranno cittadini di serie A e cittadini di serie B", come paventato giovedì da un dossier dei parlamentari di M5s.



Allarme dal mondo della scuola - Tutti i sindacati della scuola, dai confederali ai Cobas, hanno sottoscritto un documento comune che esprime "il più netto dissenso" sull'autonomia "che pregiudica la tenuta unitaria del sistema nazionale": Veneto e Lombardia chiedono infatti la competenza non solo sull'organizzazione scolastica ma anche sulle "norme generali sull'istruzione".



C'è poi il fronte dei sindaci, con l'Anci e il suo presidente Antonio Decaro che invita a evitare un nuovo centralismo da parte delle Regioni: l'organizzazione degli Enti territoriali diverrebbe competenza esclusiva delle Regioni.