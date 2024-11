Autonomia, Schlein a Calderoli: "Non decide il governo cosa fa l'opposizione"

"Le affermazioni di Calderoli sono estremamente gravi e dimostrano scarso rispetto della democrazia, anche dopo le censure della Corte costituzionale, continua a insistere con arroganza e auspica che le opposizioni tacciano per sempre". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein a Milano. "Lo chiarisco a questo governo e a tutti i suoi ministri, una volta ancora: non è la maggioranza a decidere cosa può o deve dire l'opposizione. Noi continueremo sempre con più forza a farci sentire, questo è il ruolo che spetta all'opposizione in una democrazia. Questo clima di repressione costante del dissenso deve finire", aggiunge.