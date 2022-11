Autonomia, Calderoli: "C'è una proposta della Campania"

Nonostante le polemiche sull'autonomia differenziata nel Sud, "una proposta potrebbe venire proprio dalla Regione Campania.

C'è stata una proposta di Vincenzo De Luca che è molto più avanti rispetto a qualsiasi mia proposta". Lo ha detto il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali, Roberto Calderoli, aggiungendo che ha "studiato le carte di tutte le Regioni e visto che alcune sono più avanti di me, soprattutto del Mezzogiorno, quindi intendo usare il metodo richiesto da loro come proposta a livello nazionale".