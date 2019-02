Autonomia Regioni, Conte: "Sarò garante coesione nazionale"

"Rinforzeremo l'autonomia di alcune Regioni in modo ragionevole e razionale per preservare la coesione nazionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo: "Io sarò il garante della coesione nazionale e non sottrarremo nulla al Sud". Conte ha poi spiegato: "Riconosceremo specifiche competenze ad alcune Regioni del Nord. Ma non pregiudicheremo il quadro complessivo dello Stato".