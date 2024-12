Autonomia, le motivazioni della Consulta: "Alcune materie non vanno trasferite" | Calderoli: "Intervento sui Lep ma la strada è giusta"

Calderoli: "La strada è giusta" - Non la pensa così, però, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "La sentenza conferma che la strada intrapresa dal Governo e dal Parlamento per l'attuazione dell'autonomia differenziata è giusta", commenta Calderoli, spiegando che quanto messo nero su bianco dalla Corte "integra direttamente il contenuto della legge e non richiede ulteriori interventi se non per la parte relativa ai Lep (livelli essenziali delle prestazioni, ndr)". Calderoli si dice, su quest'ultimo fronte, pronto per condividere con il Parlamento una soluzione in grado di dare "piena attuazione alle prescrizioni della sentenza, a partire dall'applicazione del principio di sussidiarietà". "Facciamo tesoro della pronuncia della Corte - assicura - per completare e migliorare un percorso lungo un terreno inesplorato e mai portato a compimento negli ultimi 23 anni, affinché a Costituzione sia pienamente attuata".