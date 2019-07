Autonomia, Fontana e Zaia rispondono a Conte: "Feriti dalle sue esternazioni, noi non vogliamo la secessione"

"Basta sprechi" - "L'autonomia - continuano i due governatori - è una sfida per la modernità e l'efficienza del Paese intero, il centralismo è conservazione di sprechi contro chi ha bisogno, di un welfare ingiusto. Nessuno di noi vuole aggredire l'unità nazionale, nessuno vuole secessioni. Lei sa bene quanti e quali ministri si sono impegnati in questa irresponsabile gara a spararla più grossa".



"L'autonomia fa bene anche al Sud" - Zaia e Fontana sottolineano quindi che "l'autonomia fa bene anche al Sud, a quella foresta di cittadini che cresce a vista d'occhio, che vorrebbe responsabilità ed efficienza ma non ha voce. Anzi, nella battaglia di chi combatte a suon di bugie contro l'autonomia c'è proprio l'evidente tentativo di mettere il coperchio a questa pentola di cittadini onesti che ribolle di sdegno, stanchi come sono di dover emigrare per curarsi, per studiare all'Università, per trovare un lavoro".



"Per questo - spiegano - ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni. Restiamo aperti al dialogo e siamo pronti a cambiare opinione se il testo delle intese sarà capace di rispondere alle esigenze della vita vera che abbiamo provato a descrivere".



"Chiediamo di poter spendere le nostre risorse" - I due presidenti di Regione chiariscono poi che "la Costituzione permette di realizzare un'autonomia 'differenziata' proprio perché riconosce le diversità che ci sono fra diverse zone del Paese. E noi riconosciamo la necessità di avere fondi perequativi garantiti dallo Stato per mantenere ovunque livelli essenziali delle diverse prestazioni. Chiediamo solo di poter spendere in autonomia le risorse a noi assegnate".



Nella lettera precisano inoltre: "Da sempre ci facciamo carico delle esigenze dell'intero Paese e ora chiediamo che il Paese si faccia carico delle nostre. Le nostre Regioni sono in equilibrio finanziario nel comparto della sanità e chiedono che sia possibile assumere subito i medici che servono. I nostri studenti ogni anno assistono alla sarabanda degli insegnanti. Con l'autonomia chiediamo di avere la possibilità vera di poter programmare senza cambiare i programmi di insegnamento".



Riunioni ristrette martedì a Palazzo Chigi - Sull'autonomia ci saranno martedì pomeriggio due incontri, forse decisivi, a Palazzo Chigi. Conte avrà una prima riunione ristretta per fare il punto sui beni culturali e le soprintendenze con il ministro della Cultura Alberto Bonisoli e il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani; il secondo confronto sarà sulle risorse economiche: ci saranno, oltre a Conte e alla Stefani, i tecnici del ministero dell'Economia.