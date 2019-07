Autonomia, il governatore Fontana attacca Conte: "Una cialtronata" | Zaia: "Così il governo non ha senso"

"Sicuramente - ha aggiunto Fontana - non abbiamo bisogno di truffare nessuno per continuare ad essere grandi. Questa riforma è utile per il Paese e per il Sud. E che persone che disistimo mi facciano passare per ladro è una cosa che mi ha fatto incazzare". Il governatore non ha detto però se per questo è convinto che la Lega dovrebbe lasciare il governo. "Non mi permetto di fare valutazioni, però - ha concluso - è chiaro che io sono modesto ma non accetto di farmi prendere in giro da persone più modeste di me".



Zaia: "Impensabile che sia trattato come un progetto senza importanza" - Gli fa eco il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Non fare l'Autonomia vuol dire non dar più senso a questa forma di governo. E' impensabile - ha puntualizzato Zaia - che un progetto di autonomia, che è uno dei pilastri fondanti del contratto di governo ed è la dote che la Lega porta al governo, venga trattato come un 'progettino' di decima fila, senza nessuna importanza".