Autonomia, Emiliano: "Calderoli offende dicendo che aiuta il Sud"

Sul ddl Autonomia, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano attacca il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

Parla di una sua dichiarazione che considera offensiva e spiega: "Dice che già adesso ci sono differenze tra Nord e Sud e che l'autonomia servirà a superarle". Secondo Emiliano, Calderoli interviene "come se fossimo tutti deficienti e non ci rendessimo conto che ci stanno dando una grande occasione e non la stessimo cogliendo. Dicono che lo fanno per noi. La decenza deve esistere nella leale collaborazione governo-Regioni. E' possibile almeno non essere presi in giro?".