Autonomia differenziata, Savino (Cei): rischio Far West tra Regioni povere

"Su questo tema la chiesa è in prima linea - sottolinea in un'intervista a Repubblica - ma non per un fatto partitico. Nel 2001 criticammo la sciagurata riforma del titolo V della Costituzione: l'inizio della fine del principio di unita' del Paese". Francesco Savino ribadisce che vla riforma dell'autonomia differenziata è la "secessione dei ricchi". "È un'espressione che ho rubato all'economista Gianfranco Viesti. Alla lunga si rischiano altre diseguaglianze e povertà nel territorio", spiega.