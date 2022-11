Autonomia, Calderoli: "E' nel programma e intendiamo realizzarla"

"L'autonomia è un punto del nostro programma di governo e intendiamo realizzarlo".

Lo ha detto il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, al termine della riunione alla Camera con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. In merito alle obiezioni sollevate da alcuni presidenti di Regioni del Sud, Calderoli ha sottolineato: "Quando le richieste sono legittime verranno accolte, quelle strumentali no". Secondo Salvini, l'incontro "è andato molto bene". Alla riunione ha preso parte, video-collegato da Bruxelles, anche il ministro per gli Affari Ue, Raffaele Fitto.