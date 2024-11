Autonomia, bocciata la mozione: proteste delle opposizioni con Tricolori e inno in Aula

"Fermatevi! La legge sull'autonomia differenziata è morta e sepolta, avete preso schiaffi dalla Corte e dal Paese", ha detto invece il capogruppo di Avs nella Commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti. "Avevate messo in piedi un meccanismo scientifico per spaccare l'Italia. Cosa doveva dire di più la Corte per spiegarvi che avete sbagliato? E il Paese, dopo la raccolta in brevissimo tempo di un milione e 300mila firme? In parlamento non avete consentito l'approvazione di un solo emendamento delle opposizioni: vi portavamo tutti gli argomenti che ritroviamo nella Consulta. Ad esempio sui Lep: avete usurpato i poteri del parlamento ed ecco ora la Consulta a ricordarvelo. Ora non fate come gli struzzi che quando hanno paura mettono la testa sotto terra".