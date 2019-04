Auto blu, in Italia sono più di 33mila

Il numero delle auto blu in Italia continua ad aumentare. A “Stasera Italia” si sottolinea come le vetture siano ormai più di 33mila, di cui molte parcheggiate nelle sedi comunali. La quantità esatta delle auto blu, però, dovrebbe essere scritta in un dossier top secret della cui esistenza nessuno sembra esserne a conoscenza. Il governo intanto, secondo i bandi della Consip, si presta ad acquistare ulteriori vetture di Stato spendendo 168 milioni di euro per rinnovare il parco auto della Pubblica amministrazione