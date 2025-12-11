Logo Tgcom24
Politica
IL BOTTA E RISPOSTA

Atreju, il ministro Bernini contestato dagli studenti di Medicina

"Col semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato. La replica: "Prima di contestare fatemi parlare, siete dei poveri comunisti"

11 Dic 2025 - 16:33
© Ansa

© Ansa

Ad Atreju, un gruppetto di studenti ha contestato il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini all'inizio del suo intervento. "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato i giovani in mobilitazione contro la riforma di medicina. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato il ministro, che è poi sceso dal palco per parlare con gli studenti.

