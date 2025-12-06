FdI, inaugurata Atreju: cerimonia con Donzelli, Arianna Meloni e membri del governo

La manifestazione Atreju ha preso ufficialmente il via con il taglio del nastro eseguito da Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'Organizzazione di Fratelli d'Italia. L'evento della destra italiana, ospitato nei giardini di Castel Sant'Angelo a Roma, proseguirà fino al 14 dicembre. Alla cerimonia inaugurale erano presenti diversi esponenti del partito, tra cui il capogruppo al Senato, Lucio Malan, e quello della Camera, Galeazzo Bignami, insieme al deputato e vicepresidente di Montecitorio Fabio Rampelli. Presente anche Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, oltre al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al ministro della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella.