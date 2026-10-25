Assisi, Mattarella: "Gettare semi della pace spetta ai governi, ma tutti facciano la loro parte"

Un incontro, quello di Assisi, che arriva a 40 anni esatti dal primo momento di amicizia e di preghiera promosso da Giovanni Paolo II: leader religiosi provenienti da tutto il mondo si trovarono insieme "per dare testimonianza alla pace e alla fraternità, per ribadire che non si può uccidere, non si può sfruttare, non si può sottomettere il nome di Dio. Quello di Assisi fu un evento profetico", aggiunge il capo dello Stato. "La Comunità di Sant'Egidio si è fatta animatrice di incontri internazionali che, anno dopo anno, hanno inteso ravvivare lo 'spirito di Assisi' mentre le guerre, le diseguaglianze, la volontà di potenza e dominio facevano sentire sempre più il loro peso oppressivo sul corso della storia. Siamo riconoscenti per questo prezioso impegno".