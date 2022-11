Assemblea Pd, Letta: difenderemo Costituzione da pasticcio istituzionale | "La proposta della data delle primarie è il 19 febbraio"

"Oggi dobbiamo rendere possibile statutariamente il processo costituente" già deciso "politicamente", un processo "che consentirà un allargamento, con delle regole più semplici e con tempi certi", annuncia Letta: "La proposta della data delle primarie è il 19 febbraio". "La prima iniziativa" della fase costituente del Pd è "sabato 3 dicembre: iniziative su tutti i territori sulla nostra controproposta di legge di bilancio" che riguarda "salari, caro vita, inflazione, salario minimo".

"Io ho voluto interpretare il mio ruolo come avevo detto: qualcuno che si assume le responsabilità, le critiche e anche i fischi". "Questo ruolo serve a fare le scelte giuste" e "lo voglio interpretare fino in fondo", ha aggiunto orgogliosamente il segretario del Pd in assemblea. Letta ha fatto quindi un appello: "Mai dare credito a quelle voci che dicono 'se vince tizio o caio quello non è più il mio partito'. Noi dobbiamo essere tutti fortemente impegnati a dire 'questo è il nostro partito'. L'impegno è per un congresso che consenta a tutti di essere protagonisti e soprattutto di allargare".