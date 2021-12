Assassinio Jfk, dalle carte desecretate rispunta la pista sovietica

Il ruolo della moglie di Oswald

Nelle carte c'è inoltre un memo su telefonate anonime fatte all'ambasciata degli Stati Uniti a Canberra, in Australia, un anno prima dell'assassinio. La persona che ha effettuato le chiamate avrebbe riferito che il governo sovietico stava tramando per uccidere Kennedy. In un'altra telefonata fatta invece il 24 novembre, due giorni dopo l'omicidio, avrebbe confermato che dietro alla morte di Jfk c'era Mosca. La moglie di Oswald, Marina, che era russa, è menzionata in tutti i file: in uno di questi si spiegherebbe come uno studente marocchino abbia contattato la Cia dopo la sparatoria affermando di essere stato il suo ragazzo, anche se non si sa quale rilevanza possa avere l'informazione per l'indagine.