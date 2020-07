Aspi, Rosato (Italia Viva): "Revoca come un boomerang, si rischia di far pagare conto a italiani"

"Il contenzioso rischia di essere uno straordinario regalo ai Benetton. Se vincono saranno gli italiani a pagare, e non Alessandro Di Battista". Ne è convinto Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e coordinatore di Italia Viva, in vista del Cdm su Aspi. Sulle parole di Conte afferma: "Sono passati due anni dal crollo del ponte Morandi e il punto mi sembra ancora un messaggio che serve per conquistare consenso, non per risolvere il problema".