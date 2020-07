Aspi, De Micheli: "Ci sarà l'uscita totale dei Benetton"

"La famiglia Benetton progressivamente non sarà più socia di Aspi". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervistata a La7, ribadendo che il passo indietro sarà "totale". Nell'uscita di Atlantia da Aspi "non ci sarà il passaggio di un solo euro e, soprattutto, per come sarà profilato l'accordo per lo Stato ci sarà il vantaggio di avere i risultati positivi della gestione dell'azienda".