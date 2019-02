Arresto dei genitori di Renzi, Berlusconi: "Separare le carriere dei giudici da quelle dei pm"

Intervenendo durante la trasmissione "Quarta Repubblica" su Rete 4, Berlusconi ha sottolineato che è "da cambiare la custodia cautelare che noi applicheremmo solo per i reati di violenza o di sangue, mentre per gli altri si farebbe come negli Stati Uniti, dove si calcola il patrimonio e in proporzione si decide una cauzione". "Umanamente - ha aggiunto il numero uno di Forza Italia - credo che Matteo Renzi sia molto addolorato, che pensi che se lui non avesse fatto politica in un certo modo queste cose non sarebbero successe. In un Paese con un'altra giustizia non sarebbe successo".



La solidarietà da parte dei vertici del Pd - A esprimere solidarietà all'ex presidente del Consiglio sono stati diversi vertici ed esponenti del Pd, a cominciare dal presidente Matteo Orfini: "Un abbraccio a Matteo". "Matteo, noi ti conosciamo e sappiamo che neanche questa ti fermerà. E noi non ci spostiamo di un millimetro dalla tua strada perché sappiamo che è quella giusta"", ha scritto invece Roberto Giachetti, in corsa per la segreteria dem. E' arrivato anche il commento del segretario uscente, Maurizio Martina: "Sono vicino a Matteo Renzi in questo momento difficile e doloroso e sono come sempre fiducioso che la giustizia farà il suo corso". Sul caso è intervenuto anche un altro ex premier, Paolo Gentiloni: "Nervi saldi, fiducia nella magistratura e solidarietà a Matteo Renzi".



Meloni: "La magistratura faccia il suo corso" - La leader di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, ha invece affermato: "Su temi come questo bisogna aspettare che la magistratura faccia il suo corso. Noi abbiamo denunciato più volte e forse anche per primi, cose che non tornavano nella gestione di alcune vicende da parte della famiglia Renzi. Lo abbiamo fatto quando Renzi era potente semplicemente per amore di verità. Dopodiché vediamo quello che dirà la magistratura".<