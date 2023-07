Addio ad Arnaldo Forlani, i funerali di Stato a Roma

Fotogallery - Senato, l'informativa in Aula di Daniela Santanchè: "Non sono indagata"

Ultimo saluto ad Arnaldo Forlani. Per lo storico leader della Democrazia Cristiana morto il 7 luglio, sono stati celebrati i funerali di Stato nella Basilica di San Pietro e Paolo a Roma.

A rendergli omaggio c'erano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. C'era anche Pier Ferdinando Casini, che ha voluto dire alcune parole per sottolineare il valore dell'ex segretario Dc: "Arnaldo Forlani è stato un democratico cristiano fino in fondo, europeista, atlantista ha cercato la pace, ha creduto profondamente nel valore delle alleanze e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero dei nemici. Non è un lascito da poco in questi tempi molto travagliati in cui la politica a volte è cannibalismo".