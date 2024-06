Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "il momento storico che l'Italia e l'Europa stanno vivendo sollecita più che mai i valori di fedeltà alla Repubblica e di abnegazione di cui l'Arma ha saputo essere interprete". In un messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi in occasione del 210° anniversario della fondazione dell'Arma, il Capo dello Stato ha sottolineato come "la sfida alla pace, la tutela delle libertà della nostra convivenza civile, vedano i carabinieri protagonisti".