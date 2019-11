ArcelorMittal, Zingaretti: "Conte sta lavorando a una soluzione"

Sul caso ex Ilva "Conte sta lavorando a una soluzione per salvaguardare il polo produttivo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, parlando a New York a margine di un incontro con l'ex vicepresidente Usa Bill Clinton. "Finora - ha aggiunto - le condizioni poste sono inaccettabili. Sull'ArcelorMittal "discutiamo l'ipotesi di uno scudo. Tutta l'Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte".