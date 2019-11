ArcelorMittal, Provenzano: "Azienda torni al tavolo con governo"

"La via maestra è chiedere all'azienda di tornare sui suoi passi. E' ancora in tempo per tornare al tavolo col governo". Lo ha scritto su Facebook il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, aggiungendo però che l'esecutivo "è pronto a togliere gli alibi ma non a cedere ai ricatti, specialmente sul destino dei lavoratori, quei lavoratori che hanno votato e sottoscritto quegli accordi con la proprietà".