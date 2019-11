ArcelorMittal, Pd lavora a norma generale su immunità penale

Una norma che preveda l'immunità penale per tutte quelle aziende che si cimentano in bonifiche industriali e quindi non si configuri come una misura ad hoc per ArcelorMittal. E' questo il contenuto dell'emendamento a cui in queste ore lavora il Pd in merito al caso ex Ilva. I Dem puntano a inserire l'emendamento nel dl fiscale ma resta il nodo dell'ammissibilità.