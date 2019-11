ArcelorMittal, Bellanova: "Governo la obblighi a trattare coi sindacati"

"I lavoratori non si toccano, gli accordi si rispettano". Lo ha scritto su Facebook Teresa Bellanova a proposito di ArcelorMittal intenzionata ad abbandonare l'ex Ilva di Taranto. "L'investitore è tenuto a confrontarsi coi sindacati ed è nostro obbligo garantire che accada", ha aggiunto il ministro dell'Agricoltura. Secondo la Bellanova "questa vicenda non si risolve in tribunale. Mittal deve essere vincolata all'attuazione di quanto sottoscritto".