Appendino: "Ai ballottaggi M5s non appoggerà il Pd, sicuro al 100%"

Con un messaggio che non lascia spazio alle interpretazioni, il sindaco di Torino, Chiara Appendino, chiude la porta in faccia a possibili alleanze col Pd post voto. "Lo scenario che mi sento di escludere al 100% è che noi appoggiamo il Pd al ballottaggio", ha detto Appendino. "O costruisci un progetto politico prima oppure non funziona. E non funzionano certamente in 10 giorni tra primo e secondo turno", ha aggiunto.