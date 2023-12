Appalti Anas, Schlein: Salvini ci risparmi foto cenone, venga in Parlamento

"Salvini ci risparmi le foto del cenone di Capodanno e ci confermi che verrà a riferire al Parlamento in merito alle gravi vicende di cui leggiamo sui giornali sugli appalti Anas".

Lo ha affermato la segretaria del PD, Elly Schlein. "Su eventuali responsabilità penali degli indagati sarà la giustizia a fare il suo corso ma basta quello che emerge dalle ordinanze sul sistema contestato di intermediazione tra manager pubblici e imprenditori per favorirli negli appalti per chiedere al ministro Salvini di fare piena luce e venire a rispondere in Parlamento", ha aggiunto.