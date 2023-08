Salario minimo, Antonio Tajani: meglio detassare gli stipendi

Per Antonio Tajani quello con il premier Giorgia Meloni di venerdì sul salario minimo "è stato un incontro positivo, per parlare delle scelte che ci attendono in autunno.

La direzione è quella di tagliare le tasse sul lavoro per offrire più risorse ai lavoratori". Il vice premier e ministro degli Affari esteri, in un'intervista a La Stampa, aggiunge. "A nostro giudizio il salario minimo fissato per legge abbasserebbe la media delle retribuzioni. Per alzare gli stipendi bisogna puntare sulla contrattazione collettiva e combattere i contratti pirata. La nostra proposta di legge va in questa direzione. Per noi quel che conta è alzare il livello complessivo delle buste paga attraverso la loro detassazione".