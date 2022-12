Antonio Tajani: export ruolo decisivo per abbattere debito

Per Antonio Tajani "l'export è vita per l'Italia.

Ha un ruolo decisivo per abbattere il debito, per rendere il Paese ancora più stabile e credibile, socialmente ed economicamente". In questa fase economica, dice il ministro degli Esteri, "i consumi interni diminuiscono, per questo le aziende non possono che compensare con la domanda esterna". L'export "è una missione strategica per noi" del settore, conclude il vicepremier in un'intervista al Sole 24 Ore.