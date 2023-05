Antonio Tajani: l'Africa chiede più Europa, serve un piano di aiuti

Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, "gli africani chiedono più Europa" e "se l'Europa non guarda a sud, il rischio è di avere la Cina e la Russia con il gruppo Wagner che tenteranno di mettere sotto controllo la situazione".

Secondo Tajani, intervistato dalla tv francese TF1/LCI, "ci sono già investimenti cinesi. Noi siamo lì non per una nuova colonizzazione ma per rafforzare i legami fra Italia e Africa, ma bisogna guardare all'Africa non con la lente europea ma con quella africana".